Karadeniz Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı Yarın Açılıyor

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı, yarın halkın kullanımına açılıyor.
Karadeniz Ereğli Belediye plajlarında yaz dönemi başlıyor. Batı Karadeniz bölgesinin tek mavi bayraklı plajı Sevgi ve Barış Plajı, yarın sabah saat 08.30'dan saat 20.00'ye dek hizmet verecek.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yarın saat 11.00'de düzenlenecek tören ile plaja mavi bayrağı asacak.
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