Karadeniz Ereğli Belediyesi Yerel Tohum Projesi'ne Ağırlık Veriyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, 'Yerel Tohum Projesi' kapsamında yetiştirilen fidelerden tohum alma işlemlerine ağırlık verdi. 15 farklı çeşitte elde edilen tohumlar, Tohum Bankası'nda muhafaza ediliyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından başlatılan 'Ata Tohumu Projesi' ile ilgili çalışmalar, titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Proje kapsamında Delihakkı Bölgesi'ndeki 6 serada yetiştirilen fidelerden tohum alma işlemlerine ağırlık verildi. Ata Tohumu Projesi'nden sorumlu Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"5 yıldır üzerinde çalışılan 'Yerel Tohum Projesi' ile atalarımızdan miras olan tohumlar, köy ve mahallelerde yapılan araştırmalar sonucu toplanarak, iki yıllık deneme ve kontrollerin ardından genetiği değiştirilmemiş, kokusu-tadı-rengi yerinde, üretken olan ata tohumlarının çoğaltmaya devam ediliyor. Şu an yetiştirilen fidelerden tohum alma işlemlerine ağırlık verilerek, proje kapsamında domates, biber, salatalık, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, lahana, pırasa, fesleğen, reyhan, ayçiçeği, gibi 15 farklı çeşitten tohum hasadı gerçekleştiriliyor. Yetiştirilen fidelerden elde edilen bu yerel tohumlar ata tohumlarını en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla geçtiğimiz Mart ayında kurulan Tohum Bankası'nda güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor.

"Projenin amacı, olabildiğince fazla kişiye bu tohumları ulaştırmak"

Ayrıca her yıl artan sayıda ücretsiz olarak dağıtılan ata tohumu fideler sayesinde, fidelerden alan vatandaşlarımız yine üretim yaparak kendi tohumlarını alma ve çevrelerine yerel tohum dağıtma imkanı buluyor. Projenin amacı ata tohumlarını çok daha fazla çoğaltıp, olabildiğince fazla kişiye bu tohumları ulaştırmak."