Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Posbıyık, Yasal Zorunluluk Nedeniyle Görevden Ayrılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Posbıyık, Yasal Zorunluluk Nedeniyle Görevden Ayrılacak

Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, takımın 3. Lige çıkmasının ardından yasal zorunluluk nedeniyle başkanlığı bırakacağını açıkladı. Posbıyık, kulübün artık şehrin takımı olduğunu belirtti ve gerekli desteği vereceğini ifade etti.

09.05.2025 15:50  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye spor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BAL Ligi'nde şampiyon olarak 3. Lige çıkan Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanlığını, kendi isteğiyle değil yasal zorunluluk olduğu için bırakacağını açıkladı. Posbıyık, "Bana serzenişte bulunuyorlar takım 3. Lige çıktı, bırakma diye. Ben kendi isteğimle değil yasal zorunluluk olduğu için bırakıyorum. Takım artık şehrin takımı. Kaymakam beyin, milletvekillerimizin uhdesinde. Onlar artık bir şey bulacaktır. Ben de gönülden her türlü desteği vermeye devam edeceğim" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Mayıs ayı meclis ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs'ta yapılacak Belediyespor kongresinde başkanlığı bırakacağı açıklamasının ardından kendisine yoğun bir şekilde sernezişte bulunulduğunu belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bana serzenişte bulunuyorlar. Takım 3. Lige çıktı bırakma diye. Ben yasal olarak, memur olduğum için, dolayısıyla yasa öyle diyor, amatör sporla ilgilenebilir ama başkanlık falan yapamaz diyor. Hiç kimse almasa bunu, Karadeniz Ereğli Belediyespor 3. Lige çıktıktan sonra şehrin takımı olmuş oldu. Dolayısıyla Kaymakamın uhdesinde, milletvekillerimizin uhdesinde, onlar bir şeyler bulacaklar. Yani ben kendiliğinden takımı bırakmış falan değilim. Yine biz her türlü yardımı yaparız, desteği veririz hangi arkadaş çıkarsa. Ama bizim kendiliğimizden bu işi bıraktığımız falan yok, yasal bir gerekçe olduğu için mecburen bu olayı bırakmış oluyoruz. Benim hiçbir günahım yok yani. Yoksa bütün gönlümle Ereğlisporu destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda belediye ismi de kalkacak herhalde Ereğli spor olacak sadece. Yani artık belediyeden çıktı şehrin takımı oldu bu takım. Herkes elinden geleni yapacak bu takım için."

Kaynak: ANKA

Ereğli Belediyespor, Yerel Haberler, Halil Posbıyık, Karadeniz, Belediye, Politika, Futbol, Güncel, Ereğli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Posbıyık, Yasal Zorunluluk Nedeniyle Görevden Ayrılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:44:06. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Posbıyık, Yasal Zorunluluk Nedeniyle Görevden Ayrılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.