Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Posbıyık, Yasal Zorunluluk Nedeniyle Görevden Ayrılacak

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye spor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BAL Ligi'nde şampiyon olarak 3. Lige çıkan Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanlığını, kendi isteğiyle değil yasal zorunluluk olduğu için bırakacağını açıkladı. Posbıyık, "Bana serzenişte bulunuyorlar takım 3. Lige çıktı, bırakma diye. Ben kendi isteğimle değil yasal zorunluluk olduğu için bırakıyorum. Takım artık şehrin takımı. Kaymakam beyin, milletvekillerimizin uhdesinde. Onlar artık bir şey bulacaktır. Ben de gönülden her türlü desteği vermeye devam edeceğim" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Mayıs ayı meclis ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs'ta yapılacak Belediyespor kongresinde başkanlığı bırakacağı açıklamasının ardından kendisine yoğun bir şekilde sernezişte bulunulduğunu belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bana serzenişte bulunuyorlar. Takım 3. Lige çıktı bırakma diye. Ben yasal olarak, memur olduğum için, dolayısıyla yasa öyle diyor, amatör sporla ilgilenebilir ama başkanlık falan yapamaz diyor. Hiç kimse almasa bunu, Karadeniz Ereğli Belediyespor 3. Lige çıktıktan sonra şehrin takımı olmuş oldu. Dolayısıyla Kaymakamın uhdesinde, milletvekillerimizin uhdesinde, onlar bir şeyler bulacaklar. Yani ben kendiliğinden takımı bırakmış falan değilim. Yine biz her türlü yardımı yaparız, desteği veririz hangi arkadaş çıkarsa. Ama bizim kendiliğimizden bu işi bıraktığımız falan yok, yasal bir gerekçe olduğu için mecburen bu olayı bırakmış oluyoruz. Benim hiçbir günahım yok yani. Yoksa bütün gönlümle Ereğlisporu destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda belediye ismi de kalkacak herhalde Ereğli spor olacak sadece. Yani artık belediyeden çıktı şehrin takımı oldu bu takım. Herkes elinden geleni yapacak bu takım için."