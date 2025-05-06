Karadeniz Ereğli'de Derelere Temizlik Seferberliği

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, havanın ısınmasıyla ilçedeki tüm derelerde temizlik çalışması başlattı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pençes, Çavdarlı, Sakindere, Kemer ve Kışla derelerinde temizlik çalışması yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, ilgili müdürlüklerin iş makinesi desteğiyle Pençes ve Çavdarlı derelerinde çalışmaların tamamlandığını; Sakindere, Kışla, Çavdarlı ve Kemer dereleri ile mahalle aralarındaki derelerin de temizleneceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da bugün sabahın saatlerinde ekiplerin Çavdarlı deresinde yaptığı çalışmayı yerinde takip etti. Posbıyık, derelerin hızlıca temizlenmesinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, temizlenen yerlerde ilaçlama çalışması yapılması talimatını verdi.