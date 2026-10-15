Karadeniz Ereğli'de heyelanda istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de heyelanda istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı

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Karadeniz Ereğli\'de heyelanda istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda 3 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü ve bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Heyelanda bir kulübe ve ağaç yıkılırken büyük taş parçaları anayolu kapattı, ekipler bölgeye girişe izin vermiyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak'ta sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 3 katlı binayı tedbir amacıyla boşalttı.

Bir kulübenin ve ağacın yıkıldığı heyelan nedeniyle büyük taş parçaları anayolu kapattı.

Güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA
KaradenizZonguldakGüvenlikEreğliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de heyelanda istinat duvarı çöktü, 3 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika
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