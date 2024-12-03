Karadeniz Ereğli\'de Ölüce Deniz Feneri\'ne Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Kültürel Miras Rotası gezileri kapsamında Ölüce Deniz Feneri'ne sonbaharın son gününde gezi düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Kültürel Miras Rotaları gezileri yoğun ilgiyle devam ediyor. Bu kapsamda bir diğer kültürel miras rotası olan Ölüce Deniz Feneri'ne yürüyüş etkinliği düzenlendi. Katılımcılar önce Ölüce Deniz Feneri'ne ulaşmak için Kırmacı Mahallesi'ne ulaştı ardından orman içindeki patika yolda hem deniz manzarası hem de temiz hava eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün sonunda Ölüce Deniz Feneri'ne ulaşan katılımcılar; Doç. Dr. Tolga Fahri Çakmak'ın anlatımıyla deniz fenerinin işlevine, hikayesine ve tarihine yolculuk yapma şansı yakaladı. Etkinlik, Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu eşliğinde "Ölüce Deniz Feneri Rotası" temalı bir drama çalışması ile devam etti. Çalışmayla rotaya katılanlar hem doğaçlama yaparak, Ölüce Deniz Feneri'ni anlamlandırdı hem de takım çalışmasının enerjisi ile kültürel miras rotasında eğlenerek öğrendi.