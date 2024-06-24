Karadeniz Ereğli'de Roman çocuklara eğitim veriliyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Roman çocuklara eğitim veriliyor

Karadeniz Ereğli\'de Roman çocuklara eğitim veriliyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin de dahil olduğu ROMACTED projesinin 2. aşama çalışmaları kapsamında Roman çocuklara birçok alanda eğitim veriliyor.

24.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin de dahil olduğu ROMACTED projesinin 2. aşama çalışmaları kapsamında alınan hibe doğrultusunda Roman çocuklara birçok alanda eğitim veriliyor.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen ROMACTED projesinin 2. aşama çalışmaları Karadeniz Ereğli'de de devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Halk Evleri'nde düzenlenen atölyelerde çocuklara halk oyunları, sepet örgü ve cam sanatı eğitimleri verildi.

Çalışmalar, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yürütülecek ve Roman çocuklarının kültürel kimliklerini güçlendirmelerine ve farklı kültürlerle tanışmalarına yardımcı olacak. Program, yerel politika oluşturma ve yerel eylemlerin uygulanmasına daha fazla katılım yoluyla Roman nüfusunun yerel topluluklarla entegrasyonunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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