Karadeniz Ereğli'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından soğuk hava nedeniyle oluşan don ve buzlanmaya karşı yolları ve kaldırımları tuzluyor.

Karadeniz Ereğli'de kar yağışının etkisini yitirmesine rağmen çalışmalar devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesiyle birlikte başlayan don ve buzlanmaya karşı Belediye ekipleri seferber edildi; ilçe genelindeki yollarda ve kaldırımlarda tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Don olaylarına karşı araçların çıkmadığı noktalarda iş makineleriyle de tuzlama yapılıyor. Tuzlama çalışmaları kesintisiz, sabah, akşam ve gece devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları da temizleniyor.

Yetkililer, vatandaşların araç ve yaya güvenliği ile yaşanan herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" üzerinden ya da belediyenin sosyal medya hesaplarından ihbarda bulunulabileceğini bildirdi.