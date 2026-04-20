Karadeniz'in Afetle Mücadelesinde Varna Buluşması... "Bsuand" Projesi Hız Kesmeden İlerliyor

20.04.2026 17:02  Güncelleme: 18:21
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu 'BSUAND-Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor Projesi'nin 1. İlerleme Toplantısı, Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgenin afet direncini artırmaya yönelik stratejik yol haritası belirlendi.

(TEKİRDAĞ) - "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı" kapsamında yürütülen BSUAND-Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor Projesi'nin 1. İlerleme Toplantısı, 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu projede, bölgenin afet direncinin artırılmasına yönelik stratejik yol haritası netleşti.

2025 yılının Kasım ayında düzenlenen başlangıç toplantısının ardından BSUAND projesi ortakları, Varna Özgür Üniversitesi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelerek geride kalan dönemde yürütülen faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı (Lider Ortak), Varna Free University, Hellenic Rescue Team ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı süresince proje çıktıları gözden geçirilirken, iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik stratejik adımlar ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Proje Sorumlusu Özlem Çebi Saka ile Proje Koordinatörü Nazım Güveloğlu toplantıda sunum yaptı. Katılımcılar, karşılıklı deneyim paylaşımında bulunarak afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik iyi uygulamaları paylaştı.

Toplantı sonunda, gelecek dönemde hayata geçirilecek saha faaliyetleri ve ortak koordinasyon süreçlerine ilişkin yol haritası netleştirildi.

Sınır ötesi iş birliğini güçlendiren bu stratejik proje, Karadeniz Havzası'nda doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı hedeflerken, ortakların kararlı çalışmalarıyla bölgesel afet direncinin en üst seviyeye çıkarılmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 18:31:14. #7.12#
