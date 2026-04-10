Karagümrük Çetesi Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika
Karagümrük Çetesi Operasyonu: 25 Tutuklama

Karagümrük Çetesi Operasyonu: 25 Tutuklama
10.04.2026 23:29
İstanbul merkezli operasyonda 'Karagümrük çetesi' üyesi 25 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

KAMUOYUNDA 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karagümrük Çetesi Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Karagümrük Çetesi Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika
