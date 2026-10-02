Karahasanoğlu adına yaptırılan 700 kişilik cami Arnavutköy\'de açıldı

Yaklaşık 4 yıl önce vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun adını taşıyan caminin açılışı için Arnavutköy'de tören düzenlendi.

Karahasanoğlu Ailesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde yaptırılan cami ile Kur'an kursu için cuma vakti açılış yapıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve salavat getirildi.

TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, merhum Mustafa Karahasanoğlu ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlattı.

Onun hayatı boyunca İslam'a, millete ve hak bildiği değerlere hizmet etmeyi kendisine şiar edindiğini belirten Yılmaz, camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olmadığını söyledi.

Camilerin ümmet şuurunun, kardeşliğin, dayanışmanın, ilmin ve güzel ahlakın yaşatıldığı mübarek mekanlar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Karahasanoğlu ailesinin ortaya koyduğu bu eserin merhumun hatırasını yaşatmanın yanı sıra gelecek nesillere bırakılmış kıymetli bir hayır kapısı olduğunu vurguladı.

Programa, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Müftüsü Ümit Kartal, Akit Medya Grubunun yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Cami 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip

Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan cami, yaklaşık 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Toplam 2 bin 950 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen külliyede caminin yanı sıra 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kur'an kursu ile gençlik merkezi bulunuyor.

Külliyede şadırvan, mahfil ve farklı ihtiyaçlara cevap veren müştemilat alanları da yer alıyor.

Caminin bölge halkının manevi hayatına önemli katkı sunması, çocukların Kur'an-ı Kerim'le buluşmasına, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olması hedefleniyor.