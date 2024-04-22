Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti

Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuklarını öğrencilere devretti. Kaymakam Uludağ, Karakeçili İlkokulu öğrencisi Yiğit Aktaş'a makam koltuğunu bırakırken, Belediye Başkanı Özçelik ise Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Yekta Akdeniz'e makamını devretti. Her iki yetkili de çocukların bayramını kutladı.

22.04.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, Karakeçili İlkokulu Müdürü Zeki Ermiş ve 3. sınıf öğrencisi Yiğit Aktaş, Kaymakam Uludağ'ı ziyaret etti.

Makam koltuğunu Aktaş'a bırakan Uludağ, tüm çocukların ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Özçelik de makamını Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Yekta Akdeniz'e devretti.

Akdeniz'le yakından ilgilenen Özçelik, çocukların bayramını kutladı.???????

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Hüseyin Özçelik, Yiğit Aktaş, Can Uludağ, Karakeçili, 23 Nisan, Ali Can, Akdeniz, Uludağ, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement