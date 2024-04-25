Karakoçan Belediyesi'nin 88 Milyon TL Borcu Açıklandı - Son Dakika
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Karakoçan Belediyesi'nin 88 Milyon TL Borcu Açıklandı

Karakoçan Belediyesi\'nin 88 Milyon TL Borcu Açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den DEM Parti'ye geçen Elazığ'ın 14 bin 625 nüfuslu Karakoçan Belediyesi'nin borcu 88 milyon TL olarak açıklandı. Belediye Eş Başkanı Songül Düzgün, borca karşın ilçede herhangi bir proje ve çalışma yapılmadığını belirtti.

25.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:55
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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den DEM Parti'ye geçen Elazığ'ın 14 bin 625 nüfuslu Karakoçan Belediyesi'nin borcu 88 milyon TL olarak açıklandı. Karakoçan Belediye Eş Başkanı Songül Düzgün, "Bu 88 milyon borca karşı ilçede herhangi bir proje ve çalışma yapılmamış" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ'ın 14 bin 625 nüfuslu Karakoçan ilçesinde belediye başkanlığı AKP'den DEM Parti'ye geçti. Karakoçan Belediye Eş Başkanı Songül Düzgün, belediyenin önceki dönemden kalan borcunun 88 milyon lira olduğunu açıkladı. Düzgün, şu açıklamayı yaptı:

"88 MİLYON BORCA KARŞI İLÇEDE HİÇBİR HİZMET YAPILMAMIŞ"

"Belediyenin 88 milyon borcu var, son süreçte belediye asfalt çalışması için özel bir bankadan 18 milyon TL kredi çekmiş, 18 milyon TL ise faiz ödüyor ancak yapılan yolda da çok fazla bir şey yok. Şu an belediye kasamızda ise 400 bin lira civarında para var ama bu da emanet para. Genel yapıya göre değerlendirdiğimizde bu borç büyük değil diyebiliriz ama ilçede hiçbir hizmet yapılmadan var olan bir borç olduğu için büyük bir borç. Bu 88 milyon borca karşı ilçede herhangi bir proje ve çalışma yapılmamış."

"ZENGİN İŞ İNSANLARIYLA İSTİŞARE HALİNDEYİZ"

Bırakılan borca rağmen halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Düzgün, "Bununla beraber kardeş belediyecilikle ilgili çalışmamız var ve Karakoçan'ın zengin iş insanları çok fazladır. Bu kişilerle de istişare halindeyiz bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Personellerle ilgili bir düzenleme yaptık, buna karşılık biz şunu söylemiştik: Daha öncesi olabilir ama bizim yönetimimizde mevcut personel işini yapmadığı takdirde işine son vereceğiz. Bununla ilgili bir kural, disipline yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar doğrultusunda ilerlenirse bir sorun olmayacak ama karşı gelip yine bankamatik personeli olarak devam etmek isteyen kişilerle zaten yollarımızı net bir şekilde ayırırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Karakoçan, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karakoçan Belediyesi'nin 88 Milyon TL Borcu Açıklandı - Son Dakika
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