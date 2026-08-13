Karakoçan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan anız yangını, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye, jandarma ve Karakoçan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.