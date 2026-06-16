Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
R.D. idaresindeki HH HD 1156 SUV tipi yabancı plakalı araç, Yalıntaş köyü Sarıceviz Mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karakoçan'da SUV Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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