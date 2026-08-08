Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Metin Albayrak, mağdur kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırı sırasında kurşunların isabet ettiği Ayşe E.’nin tedavisi sürüyor. Baba ve oğlu tutuklandı.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi.

Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Metin Albayrak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Viranşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Bu sırada acil servis önünde bekleyen mağdur kız çocuğunun babası F.A. ile erkek kardeşi İ.A., Albayrak’a tabancayla ateş açtı.

HASTANEYE MUAYENEYE GELEN KADIN DA YARALANDI

Silahlı saldırıda Metin Albayrak ile o sırada hastaneye muayene olmak için gelen Ayşe E.’ye kurşunlar isabet etti.

Ağır yaralanan Albayrak ile Ayşe E., sağlık çalışanları tarafından hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu ise olay yerinden kaçtı.

METİN ALBAYRAK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Metin Albayrak, doktorların müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ayşe E.’nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

BABA VE OĞLU YAKALANDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri F.A. ile oğlu İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.