Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Metin Albayrak, mağdur kız çocuğunun babası ve erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan Ayşe E.’nin tedavisi sürüyor. Baba ve oğlu ise yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Metin Albayrak, mağdur kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Albayrak hastanede hayatını kaybederken, saldırı sırasında kurşunların isabet ettiği Ayşe E.’nin tedavisi sürüyor. Baba ve oğlu tutuklandı.

HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi.

Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Metin Albayrak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Viranşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Bu sırada acil servis önünde bekleyen mağdur kız çocuğunun babası F.A. ile erkek kardeşi İ.A., Albayrak’a tabancayla ateş açtı.

<a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

HASTANEYE MUAYENEYE GELEN KADIN DA YARALANDI

Silahlı saldırıda Metin Albayrak ile o sırada hastaneye muayene olmak için gelen Ayşe E.’ye kurşunlar isabet etti.

Ağır yaralanan Albayrak ile Ayşe E., sağlık çalışanları tarafından hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu ise olay yerinden kaçtı.

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

METİN ALBAYRAK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Metin Albayrak, doktorların müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ayşe E.’nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

BABA VE OĞLU YAKALANDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri F.A. ile oğlu İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 389700 389700:
    baba ve oğul derhal birakilmali suçlu cezasını çekmiştir. 25 2 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Ölen adiyi boşver ortada masum bir kadın var sırf tedavi olabilmek için hastaneye gelen onun günahı ne 3 0
  • Fatma BALCI Fatma BALCI:
    Baba ve oğul serbest bırakılmalı 19 2 Yanıtla
  • RIDVAN ÖZLER RIDVAN ÖZLER:
    OLMASI GEREKEN OLMUŞ 17 1 Yanıtla
    Fatma BALCI Fatma BALCI:
    Olması gereken baba ve oğulun Serbest bırakılması 11 1
  • salih.081081@gmail.com [email protected]:
    Baba ve oğula içişleri bakanlığınca taktir madalyası verilmeli ve kadın hakları derneği tarafından para ödülü verilmelidir 10 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ülkede Adalet hak edene hak ettiği cezayı vermediği sürece daha çok böyle olaylar görürüz. İnsanlar kendi adaletini kendileri sağlamaya çalışacak. Buda kaos demek en kötüsü. Bencede baba ve oğlu serbest bırakılmalı. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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