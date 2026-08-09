Kayseri'de yangın faciası: Ev sahibi balkondan düşerek öldü - Son Dakika
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Kayseri'de yangın faciası: Ev sahibi balkondan düşerek öldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 katlı bir binanın 13. katında çıkan yangında, ev sahibi Ali M. (61) balkondan düşerek hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 13. katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı ikametin sahibi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katındaki Ali M.'ye (61) ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte evinin balkonuna çıkan Ali M. balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk kontrolde Ali M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İkamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Ali M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kayseri, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yangın faciası: Ev sahibi balkondan düşerek öldü - Son Dakika

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