Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 35 BRS 383 plakalı otomobil ile 35 CLS 574 plakalı SUV tipi araç, Yolçatı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karakoçan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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