Karaköy'de İETT binasındaki yangın saat 17.20'de itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Karaköy'de İETT binasındaki yangın saat 17.20'de itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karaköy\'de İETT binasındaki yangın saat 17.20\'de itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Karaköy\'de İETT binasındaki yangın saat 17.20\'de itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Beyoğlu Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre elektrik hattından yükselen alevlere özel güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeni inceleniyor.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KARAKÖY'de İETT Genel Müdürlüğü binasındaki elektrik hattında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy'deki Şahkulu Mahallesi'nde bulunan İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü binasında çıktı. İddiaya göre, binanın içindeki elektrik hattından alevler yükseldi. Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
BeyoğluİtfaiyeKaraköyGüncelİETTSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaköy'de İETT binasındaki yangın saat 17.20'de itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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