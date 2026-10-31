Karaköy'de kültür sanat üretiminde dijital platformların etkisi ele alındı - Son Dakika
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Karaköy'de kültür sanat üretiminde dijital platformların etkisi ele alındı

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Karaköy\'de kültür sanat üretiminde dijital platformların etkisi ele alındı
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KÜME'nin ODAK projesi kapsamında Karaköy Palas'ta 'Kültür Sanat Üretiminin Platformlaşması' oturumu yapıldı. Oturumda dijital platformların kültür sanat içerik üretimine etkisi, yapay zeka kullanımı ve yayıncılıkta sürdürülebilirlik ele alındı.

Kültür ve Medeniyet Vakfının (KÜME) ODAK projesi kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) ve Rami Kütüphanesi ortaklığında hazırlanan "Kültür-Sanatın İzinde: Etkinlikten Hafızaya" programında, "Kültür Sanat Üretiminin Platformlaşması" başlıklı açık masa oturumu gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek'in moderatörlüğündeki oturumda, AA Spot Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, Arkitekt Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Darbaz Karaca, istan.cool Genel Yayın Yönetmeni ve içerik üreticisi Recep T. Çelik ile Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin konuştu.

Katılımcılar, kültür sanat haberciliğinde dijital platformların içerik üretimine etkisi, yapay zeka kullanımı, yayıncılıkta sürdürülebilirlik ve farklı mecralara uyum sağlama konularını Karaköy Palas'ta düzenlenen oturumda değerlendirdi.

"İsteriz ki daha fazla kişi okuyabilsin, daha fazla kişi izleyebilsin"

Hale Aydoğmuş, dijitalleşmeyle birlikte yayıncılık süreçlerinin değiştiğini belirterek, içerik üreticilerinin platformların dinamiklerini dikkate alırken yayıncılık ilkelerinden de ödün vermemesi gerektiğini söyledi.

Platformların, haber içeriklerinin okuyucu ve izleyiciyle buluşmasında belirleyici hale geldiğine işaret eden Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"İçeriğiniz iyiyse onun bir şekilde değerini bulduğunu en azından çoğu zaman söylemek mümkün. Dijitalleşen dünyada içeriklerinizi alıcısıyla buluşturabilmek için bir şekilde platformlara, dijital mecralara ihtiyacınız var ve bu mecralar sizin içeriklerinize yön vermeye başlıyor. Bu da bir nevi kötü haber sayılabilir. Bana göre burada bir denge sağlamak çok önemli. Haberciler, kamuya yönelik yayıncılık yapan insanlar oldukları için hazırladıkları içeriklerin kimlerle ne zaman buluştuğunu da önemserler. İsteriz ki daha fazla kişi okuyabilsin, daha fazla kişi izleyebilsin."

Aydoğmuş, platformların sunduğu imkanlardan yararlanırken içerik üzerindeki kontrolün korunması gerektiğinin altını çizerek, dijital mecraların yayıncılıkta yeni imkanlar sunduğunu ancak içerik üreticilerini belirli kalıplara yönlendirebildiğini aktardı.

"Habercilik yapmıyorsanız 'İyi içerik kime göre iyi içerik?' diye bir soruyla karşılaşıyorsunuz"

istan.cool Genel Yayın Yönetmeni ve içerik üreticisi Recep T. Çelik, kültür sanat içeriklerinin dijital platformlarda görünürlük kazanmasının kolay olmadığını aktararak, yayıncıların içerik niteliğinin yanı sıra takipçi kitlesi ve ekonomik sürdürülebilirlik gibi unsurları da gözetmek zorunda kaldığını anlattı.

Platformların etkileşim odaklı yapısının kültür sanat yayıncılığını etkilediğini söyleyen Çelik, iyi içerik üretmenin tek başına yeterli olmayabildiğini belirterek, "İyi içerik aslında çok öznel bir durum. Habercilik yapmıyorsanız 'İyi içerik kime göre iyi içerik?' diye bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Bu da sizin takipçi kitlenizle, kendi komünitenizle doğrudan alakalı. Sizin ve onlar için iyi bir içerikse evet tutuyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, kültür sanat alanında faaliyet gösteren dijital yayınların gelir elde edebilmek için farklı içerik türlerine ve işbirliklerine yöneldiğini belirterek platformların ekonomik koşullarının yayıncılık tercihlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

"Dolayısıyla kaygımız da hep nitelikli içerik üzerinden ilerliyor"

Arkitekt Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Darbaz Karaca da Arkitekt'in içerik üretiminde popülerlikten ziyade nitelikli bilgi ve arşiv değerini öncelediğini anlatarak mimarlık alanında hazırlanan içeriklerin doğruluk ve uzmanlık bakımından titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi.

Platformun yayın çizgisini oluştururken takipçilerinin beklentilerini dikkate aldıklarını ifade eden Karaca, "Bizim çizdiğimiz çerçeve de bu gözle bakılarak çizilmiş bir çerçeve, yani nitelikli bir arşiv platformu oluşturmak. Burada ürettiğimiz her şeyin bundan 10 sene sonra konusu geldiğinde başvurulacak bir kaynak olması. Dolayısıyla kaygımız da hep nitelikli içerik üzerinden ilerliyor." dedi.

Karaca, mimarlık alanında kullanılan dilin ve görsel anlatımın da içeriğin niteliğinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, yapay zekadan yararlanırken üretilen bilgilerin ve ifadelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Sosyal medya mecralarının hiçbiri derinleşmek için doğru yer değil"

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin ise farklı dijital mecraların kendilerine özgü içerik dili ve kullanıcı alışkanlıkları bulunduğuna dikkati çekerek, yayıncıların her platform için ayrı bir içerik planlaması yapması gerektiği görüşünü paylaştı.

Dergi yayıncılığından dijital mecralara geçiş sürecinde içeriklerin yeniden biçimlendirilmesinin önemini gördüklerini aktaran Özşahin, uzun röportaj ve haberlerin sosyal medya platformlarında doğrudan yayımlanmasının her zaman beklenen karşılığı vermediğini belirtti.

Sosyal medyanın daha çok kısa ve hızlı içeriklerle öne çıktığını, derinlemesine bilgiye ulaşmak isteyen okurlar için internet siteleri, uzun formatlı videolar ve podcastlerin önemini koruduğunu dile getiren Özşahin, "Sosyal medya mecralarının hiçbiri derinleşmek için doğru yer değil. Eğer derinleşmek istiyorsak, arka bahçeye doğru girmek istiyorsak bunun yeri hala bence yazılar, web siteleri, daha uzun içerikler, iyi podcastler. İnsanoğlunun refleksleri çok da değişmiyor. Hala iyi bir bilgiye ulaşmak için vakit ayırıyor." diye konuştu.

Özşahin, içerik üreticilerinin farklı mecralardaki kullanıcı alışkanlıklarını takip etmesinin ve iyi bir içerik tüketicisi olmasının üretim süreçlerine katkı sağladığını söyledi.

Oturumda ayrıca yapay zekanın içerik üretiminde kullanımı, sosyal medya algoritmalarının yayıncılık kararlarına etkisi, kültür sanat yayınlarının finansman kaynakları ve dijital mecralarda nitelikli içeriklerin görünürlüğünü artırma yolları ele alındı.

Kaynak: AA
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