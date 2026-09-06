Karaköy'de makine arızasıyla sürüklenen 5 kişilik tekne kurtarıldı
Beyoğlu Karaköy'de makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek kurtarıldı. Tekne, Fatih Küçük Liman'da emniyete alınırken olayda yaralanan olmadı.
Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy'de makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarılarak Fatih Küçük Liman'da emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karaköy Galataport önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fatih Küçük Liman'da emniyete alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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