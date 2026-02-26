Karaköy'de Vapurun Çarptığı Balıkçı Kurtarıldı - Son Dakika
Karaköy'de Vapurun Çarptığı Balıkçı Kurtarıldı

Karaköy\'de Vapurun Çarptığı Balıkçı Kurtarıldı
26.02.2026 17:21
Karaköy'de yolcu vapuru bir tekneye çarptı, balıkçı denize düştü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

KARAKÖY açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen balıkçı, çevredeki kişiler tarafından atılan halat ve can simidiyle kurtarıldı. Kazanın ardından balıkçı H.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Karaköy Sahil'i açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskeleye yanaşan yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle tekneye çarptı. Bunun üzerine etkili olan rüzgar nedeniyle tekne devrilerek alabora oldu, üstündeki balıkçı H.K. ise denize düştü. Balıkçıyı farkeden çevredeki kişiler halat ve can simidi atarak denize düşen H.K.'yı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Denizden çıkarılan balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Karaköy'de Vapurun Çarptığı Balıkçı Kurtarıldı

Karaköy'de Vapurun Çarptığı Balıkçı Kurtarıldı
