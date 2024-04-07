Karaköy İskelesi Yakınlarında Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapanlara Cezai İşlem Uygulandı

Güncel

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Karaköy İskelesi yakınlarında, yasak yerde midye avcılığı yapan iki kişiye, 52 bin 484 lira para cezası kesildi. 3 ton ağırlığındaki 150 çuval midye ise tekrar denize bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan gece saatlerinde, Beyoğlu ilçesi Karaköy İskelesi yakınlarında bir araca 150 çuval olan yaklaşık 3 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanmış midye yüklendiği belirledi.

Yapılan incelemede, yaklaşık 30 ton ağırlığında, 150 çuval midyeye el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan H.A. ve S.A. isimli kişişere, yasak yerde midye avcılığı yapmaktan işlem yapıldı. Şüphelilere 52.484 TL para cezası verildi. Ele geçirilen midyeler ise canlılığını sürdürebilmesi için denize bırakıldı.