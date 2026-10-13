Karaman Ağılönü'ndeki mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan Şuayip Çolpan'ın (39) üzerine mermer düştü.

Olayı gören diğer işçilerin haber vermeleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çolpan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.