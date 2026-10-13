Karaman Ağılönü'ndeki mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Karaman Ağılönü'ndeki mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan işçinin üzerine mermer düştü. Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da mermer ocağında üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Ağılönü köyündeki mermer ocağında çalışan Şuayip Çolpan'ın (39) üzerine mermer düştü.
Olayı gören diğer işçilerin haber vermeleri üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çolpan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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