Karaman'da 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karaman'da 20-26 Temmuz'da yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 13 bin dolu makaron, 198 bin boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
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