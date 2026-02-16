Karaman\'da 23 Yeni Araç Teslim Töreni

Karaman'da İl Özel İdaresi hizmetine alınan 23 araç için teslim töreni düzenlendi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende, araçların kent için büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin yalnızca kırsalda hizmet vermediğini aktaran Çiçek, "İl Özel İdaresi, ilçeler, beldeler ve diğer kamu kurumlarının birçok işinde çalışma yapmaktadır. Dolayısıyla altyapısının güçlü olması ilimize hizmet noktasında oldukça önemli. İnşallah kazandırılan bu araçlarımız Karaman'a hizmet edecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam da araçların Karaman için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilip, kurban kesildi.