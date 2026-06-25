Karaman'da 409 Polis Adayının Mezuniyeti - Son Dakika
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Karaman'da 409 Polis Adayının Mezuniyeti

Karaman\'da 409 Polis Adayının Mezuniyeti
25.06.2026 20:40
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Karaman POMEM'de 409 polis adayı mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı, Vali Çiçek konuştu.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 409 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek burada yaptığı konuşmada, Türk polisinin, devletin ihtiyaç duyduğu her anda en güçlü kale olduğunu söyledi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde teorik ve pratik eğitimin en niteliklisinin verildiğini aktaran Çiçek, "Bu 10 aylık süreçte gayet donanımlı bir Türk polisi oldunuz. Fakat bu yeterli değil. Vazife ifa edeceğiniz dönem içerisinde oldum diye bakmayacaksınız. Çağın gereklerine uygun olarak, kendinizi her daim yetiştirecek ve geliştireceksiniz. İnşallah vazife yürüteceğiniz her bir coğrafyada başarılı haberlerinizi takip edeceğiz." diye konuştu.

Vali Çiçek, 32. dönem mezuniyet töreninin polis adaylarına, ailelere, Türk milletine ve devlete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Kılıç ise zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan polis adaylarının, vatanın muhtelif yerlerinde yapacakları görevlerinde hem devletin temsilcisi hem de milletin güven kaynağı olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 409 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle sevinçlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da 409 Polis Adayının Mezuniyeti - Son Dakika

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