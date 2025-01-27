Karaman\'da 55 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 195 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 17 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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