Karaman'da 7-13 Eylül operasyonlarında aranan 8 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı
Karaman'da 7-13 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişi sorgulandı, aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, havalı tabanca, 13 fişek,100 bin dolu makaron ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA
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