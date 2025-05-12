Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı Kutlandı

Karaman\'da 748. Türk Dil Bayramı Kutlandı

Karaman'da düzenlenen Türk Dil Bayramı etkinliklerinde 8,500 öğrenci yürüyüş yaptı ve dans gösterileri oldu.

12.05.2025 15:46
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Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve dans gösterileri düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişi törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların dördüncü gününde, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan 8 bin 500 öğrenci, ellerinde Divanu Lugati't-Türk'te yer alan kelimelerden oluşan dövizlerle Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, burada Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yürüyüşe katılan öğrenciler ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İlklerin yaşandığı, çok büyük katılımlı, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk yürüyen sözlüğünü burada hayata geçirdik. Umuyorum sadece ülkemizde değil tüm dünyada ses getirecek bir işi hep beraber başardık. Çünkü bu Türk Dil Bayramı. Türk Dili, bizim ana vatanımızın yanı sıra bizim söz vatanımız. Vatan söz konusu olunca her şey biter. Birlik ve beraberliğin önüne hiçbir şey geçemez."

Konuşmaların ardından Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.

Etkinliklere, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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