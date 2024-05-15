Karaman'da Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Karaman\'da Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Karaman'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, yaptığı açıklamada, ailenin önemine dikkat çekmek ve aile odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti. Grup üyeleri, ellerinde ailenin önemini vurgulayan dövizlerle meydana yürüdü.

15.05.2024 11:59
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Karaman'da "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, toplumda ailenin öneminin vurgulanması ve aile odaklı koruyucu, destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Grup üyeleri ellerinde ailenin önemini vurgulayan dövizlerle, İsmet Paşa Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA

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