Karaman\'da Alkollü Sürücü İntihar Etti

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1) KAZA SONRASI POLİS ARACINA ALINAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, SAKLADIĞI TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Karaman'da otomobiliyle kaza yaptıktan sonra 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alının ve bindirildiği polis aracının nezarethane bölümünde yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan Murat Kara (27), kaldırıldığı hizmetli olarak çalıştığı hastanede yaşamını yitirdi.

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2) ORDU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ORDU'da beklenen kar yağışı etkili oldu. İl genelinde okullar 1 gün tatil edilirken, sabah erken saatlerde dışarıya çıkan çocuklar, kar yağışının keyfini çıkardı. Cadde ve sokaklarda kartopu oynayıp, kardan adam yapan çok sayıda kişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'da etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Okulların da tatil olmasıyla birlikte çocuklar karın keyfini çıkardı. Sabah pencereden dışarı bakınca kar gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Aras Çalışkan (8), "Uyanır uyanmaz perdeyi aralayıp dışarı baktım ve her yerin bembeyaz olduğunu gördüm. Kahvaltımı yapıp hemen ailemle beraber dışarıya çıktım ve kartopu oynadık. Evimizin önünde kar olması çok güzelö dedi. İlkin Eflal Yeşilyurt (11) ve Meryem Berra Köksal (11) ise, okulların kar tatili olmasına çok sevindiklerini ifade ederek, "Sabah uyandık ve okulların tatil olduğunu öğrendik. Dışarıya çıkıp karın keyfini çıkardık. Arkadaşlarımızla beraber karda oynayıp, eğlenceli zamanlar geçirdik. Üşüdüğümüz için eve gidip biraz ısınacağız ve sonra tekrar dışarıya çıkacağızö diye konuştu. Ayşenaz Bordanacı (9) da kardan adam yapmak için sokağa çıktığını belirterek, "Kar yağdığı için mutlu olmuştum, okullar da tatil olunca iyice mutlu oldum. Annem ile kardan adam yaptık. Birazdan babam da gelecek ve hep birlikte kartopu oynayacağızö ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI BAZI NOKTALARDA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent genelinde, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, bazı noktalarda ise olumsuzluklara neden oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 46 trafo arızası meydana geldi ve 20 mahalleye enerji sağlanamadı. 3 mahallede ise haberleşmede aksama oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Akkuş ve Aybastı ilçemizde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı ilimizde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 630 mahalle yolunun 533'ü, bugün saat 10.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı durumda olan 97 mahalle yolunu açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından sürdürülüyor. Karayolları ulaşım ağında ise kapalı yol bulunmamaktadır. İl genelinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 77. Şube Şefliği ve YEDAŞ Ordu İl Koordinatörlüğü'nden oluşan toplam bin 970 personel ve bin 78 araç ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları sürdürülmektedirö ifadelerine yer verildi.