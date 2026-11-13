Karaman'da aranan 49 kişi yakalandı, gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da aranan 49 kişi yakalandı, gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı

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Karaman\'da aranan 49 kişi yakalandı, gözaltına alınanlardan 11\'i tutuklandı
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Karaman'da 6-12 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 526 kişi sorgulandı, aranan 49 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 526 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 20 litre etil alkol, 101 sikke, 72 obje, kaçak kazı malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı, 292 sentetik ecza hapı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaNarkotikKaramanTrafikAsayişAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da aranan 49 kişi yakalandı, gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı - Son Dakika
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