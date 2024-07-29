Karaman'da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor - Son Dakika
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Karaman'da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor

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Karaman'da bulunan bir oto tamirci dükkanında yaşayan bir çift kumru kuşu, 2 yıldır yuvalarını burada yaparak yavrularını büyütüyor. Kumru kuşları, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından maskotları olarak seviliyor ve besleniyor. Müşteriler ise kuşları görünce şaşkınlık yaşıyor.

29.07.2024 13:52
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Karaman'da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor

KARAMAN - Karaman'da bir çift kumru kuşu, yuvalarını yaptıkları oto tamirci dükkanında 2 yıldır yavrularını büyütüyor.

Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanının içerisine kırık camdan girerek lambanın üzerine yuva yapan kumru kuşu müşterilerin ilgisini çekiyor. İş yeri sahibi ve çalışanları da maskotları haline gelen kumru ve yavrularına gözü gibi bakıyor.

"2 senedir bizimle yaşıyor"

Oto tamirci dükkanında çalışan Mustafa Bozkurt, "Dükkana girdiğini ilk önce fark edemedik. Camımızda kırık vardı oradan içeriye girmiş ve 2 senedir bizimle yaşıyor. Yuva yaptıktan sonra 6 tane yavrusu oldu. Kırılan camı kapattık daha sonra akşam dükkanın içinde fark ettik ki kuş dükkanın içinde dönmeye başladı. Kuşun dışarı çıkamadığını fark ettik camı tekrar kırdık ve şimdi o camdan girip çıkıyorlar" diye konuştu.

"Gelen müşteriler kuşları görünce hayret ediyorlar"

Kuşları beslemeyi ihmal etmediklerini de anlatan Bozkurt, "Arada sırada yuvasını dükkanın içerisinde başka yerlere taşıyor. Kuşlarla beraber yaşayıp gidiyoruz. Bir veteriner müşterimiz kapının önüne yem atın oradan alıp yer demişti. Biz de yemi atıyoruz ve oradan yemlerini yiyorlar. Gelen müşteriler kuşları görünce hayret ediyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da bir çift kumru 2 yıldır oto tamirci dükkanına yuva yapıyor - Son Dakika

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