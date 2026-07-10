Karaman'da Boğulma Olayı - Son Dakika
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Karaman'da Boğulma Olayı

Karaman\'da Boğulma Olayı
10.07.2026 21:02
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Karaman'da sulama göletine giren 15 yaşındaki İsmail Aktaş boğuldu. Olay sonrası kurtarılamadı.

Karaman'da sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki sulama göletine giren İsmail Aktaş'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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