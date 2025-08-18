Karaman'da Çatı Yangını

KARAMAN'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik sonucu söndürüldü. Yangın sonrası evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sümer Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evin çatı kısmında meydana geldi. Evin çatı kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre emniyeti alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Yanan çatı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,