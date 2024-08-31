Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
C.K, Hamidiye Mahallesi 271. Sokak'ta husumetli olduğu H.T'nin (34) iş yerine giderek tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, H.T'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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