Karaman'da Çocuğun Cep Telefonunu Gasbeden 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Çocuğun Cep Telefonunu Gasbeden 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman\'da Çocuğun Cep Telefonunu Gasbeden 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Hisar Mahallesi'nde bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Gasbedilen cep telefonunu satan zanlının bu anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.05.2024 15:19
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Karaman'da bir çocuğun cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurun ifadesi doğrultusunda şüpheli Y.N (24), H.E.Ş. (27) ve A.G'yi (25), aynı mahallede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan Y.N'nin gasbedilen cep telefonunu bir telefoncuya satması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da Çocuğun Cep Telefonunu Gasbeden 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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