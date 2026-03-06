Karaman'da Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı

06.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da emekliler ve çiftçiler, yüksek girdi maliyetleri ve düşen alım gücünden şikayetçi.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Ünal AYDIN

(KARAMAN) – Karaman'daki vatandaşlar ekonomik koşullardan dert yandı. Emekli bir vatandaş "Zor geçiniyoruz" derken; emekli bir çiftçi, "Mazot pahalı, gübre pahalı. Çiftçi çok perişan halde" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İreadesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 95'inci adresi Karaman. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Karamanlı emekliler, çiftçiler ve esnaf ekonomik koşullardan ve alım gücündeki düşüşten dert yandı. Bir emekli vatandaş, geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "İktidarın değişmesini istiyoruz. Emekliyim. Ne durum olacak? 16 bin lira parayla ne durum olur? Aldığımız bu işte. Zor geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Evi olmayan adamlar ortada kaldı. Bir evi olan yine bir kuru ekmek buluyor" dedi.

"Emeklilerin durumu daha zor, alım gücü az"

Karaman'da market işleten bir esnaf ise ramazan ayında alışveriş hareketliliğinin her yıl benzer şekilde değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan'da da ihtiyacını yapıyor. Ramazandan önce de güzeldi. Şu anda biraz yavaşladı ama bu her sene aynı oluyor. İnşallah haftaya daha güzel canlanır. Ramazanın ilk haftası güzel iş olur, iki haftası işler durur, son haftası canlanır. Ondan sonra normal rutinde gider. Gramajla da alan var, kovayla da alan var. Milletin bütçesine göre değişiyor. Tabii eski alım gücü yok. Bizim belli başlı üç beş müşterimiz var, onun dışında veresiyemiz yok. ya kredi kartı ya nakit. Çünkü biz de şu anda veresiye hiçbir yerden mal alamıyoruz. Eskiden çek ile çok mal alıyorduk, şimdi çek ile bile mal alamaz olduk. Müşterilerimizin çoğu emekli. Emeklilerin durumu daha zor, alım gücü az. Allah yardımcı olsun. Asgari ücretlilerin de durumu zor ama üst gelir grubunda sıkıntı yok. Onlar istediği ürünü istediği kadar alabiliyor. Emekliler ise kısıtlı alıyor. Açık ürünlerden 50 liralık, 40 liralık, 100 gram, 200 gram isteyenlere veriyoruz."

"Traktörü garaja kapattım, beş senedir çiftçilik yapmıyorum"

Emekli bir çiftçi ise artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçiler perişan durumda. Mazot pahalı, gübre pahalı. Ben Aybastı köyünde oturuyorum. Traktörü garaja kapattım, beş senedir çiftçilik yapmıyorum. Çiftçinin hali çok perişan. Bir sene evvel emekli oldum, o da yetmiyor. Otuz sene vergi ödedim. On bin üç yüz gün prim yapmışım. Üç bin altı yüz gün prim yapan da aynı parayı alıyor, on bin üç yüz gün prim yapan da aynı parayı alıyor. Bu adalet mi? Emekli rezil durumda."

"Millette para yok"

Bir başka vatandaş da Karaman'da ve Türkiye genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Karaman'da durumlar kötü. Türkiye'de de kötü. Emeklisi olsun, çiftçisi olsun, çalışanı olsun herkes kötü. Ekonomik açıdan bitik. Millette para yok. Ekmek olmuş 10 lira. Yağ, şeker fiyatları fırlamış. Yağın kilosu 50-60 lira, şeker 40 lira olmuş. Bunları düşündüğün zaman durum çok kötü. Emeklilerin maaşı çok düşük, emeklileri canlandırmaları lazım. Milletvekilleri Karaman'a hiçbir fayda sağlamadı. Karaman şu anda ölü gibi. Piyasayı dolaşın herkes muzdarip. Para dönmüyor, ortada nakit yok."

Kaynak: ANKA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:31:09. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.