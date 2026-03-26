Karaman'da Fidan Dikimi Etkinliği

Karaman'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı etrafında düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidanların dikimi gerçekleştirildi.
Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kent genelinde 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.
