Karaman'da Gençler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Yarıştı - Son Dakika
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Karaman'da Gençler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Yarıştı

Karaman\'da Gençler Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması\'nda Yarıştı

Karaman'da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali gerçekleştirildi. 17 ilin 20 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisinin katıldığı finalde, Kur'an-ı Kerim'in önemi vurgulandı. Yarışmada birinci olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

21.05.2024 16:47
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Karaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali yapıldı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen finale 17 ilden toplam 20 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in bir hayat ışığı ve yol gösterici olduğunu söyledi.

Bu yarışmada kazanmanın veya kaybetmenin önemli olmadığını belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Önemli olan gençlerin yarışması değil, Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla buluşmasıdır. Bugün anlamıyla beraber hayatımızın her anına giren bir Kur'an-ı Kerim'i hayal ediyoruz. Bütün duamız, isteğimiz ve umudumuz hem siz gençlerin hem de sizlerin velilerinin tek isteğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bizler Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve anlamıyla yaşadığımız, yaşattığımız ve örnek olduğumuz bir zaman dilimi görmek istiyoruz. Bunun da tek ışığı Kur'an-ı Kerim ve onun gösterdiği yoldur. "

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarını yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

İşleyen, 11 bin hafız öğrencisi ve 18 bin hafız öğrenci adayı olduğu aktararak, "Çalışmalarımız sadece bu yarışmalarla sınırlı değil. Ezan okuma, hutbe okuma ve hafızlık yarışmalarıyla bu alanı güçlendirmeye çalışıyoruz. 2023'de müfredata 'Kuran'ın anlam dünyası' adı altında bir ders daha eklendi. Böylece Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem manasıyla birlikte öğrenilmesinin önü açıldı. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla okunması ve bütün dünyaya duyurulması çok önemli ama biz biliyoruz ki anlamının öğrenilmesi de bir o kadar önemli. Bu vesileyle gençlerimizin hem lafzını hem manasını öğrenen gençler olarak yetişmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okunan her ayetin insanları daha umutlu ve güçlü kıldığını belirterek, "Bu aziz milletin hafızası hiç şüphesiz sizlersiniz. Unutmayınız ki Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde yürümek, onu anlamak ve yaşamak bu dünyadaki büyük başarıdır. Bu yolda sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Hepinizin yolu açık ve güzel olsun." dedi.

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılardan ortaokul öğrencisi Emir Kuşçu ve lise öğrencisi Ömer Mansur Duran birinci oldu.

Dereceye girenlerin belirlenmesiyle yarışmaya katılan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, Karaman, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Gençler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Gençler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Yarıştı - Son Dakika
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