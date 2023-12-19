14:42 • •
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları gerekçesiyle S.C.K. ve R.D. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.D. ise serbest kaldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika