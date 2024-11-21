Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.M.Y. idaresindeki aracın yol kenarından ilerleyen Cengiz Karadağ'a (62) çarpıp, kaza yerinden uzaklaşması yer alıyor.
H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobilin, 18 Kasım'da Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, çarptığı "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ (62) hayatını kaybetmişti.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Kağıt Toplayıcısına Otomobil Çarpması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?