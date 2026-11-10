Karaman'da kamu personeli ve öğrencilere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Karaman'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında Narko Gençlik Eğitim Programı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen programda, kamu personelleri ve öğrencilere madde bağımlılığının zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve toplumsal farkındalığın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak uygulamaların kullanımı hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve kurum müdürleri katıldı.