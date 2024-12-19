Karaman'da Karla Mücadele Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Karaman'da Karla Mücadele Sezonu Açıldı

Karaman\'da Karla Mücadele Sezonu Açıldı

Vali Çiçekli, kış şartlarına hazırlık ve güvenli seyahat için sürücülere uyarılarda bulundu.

19.12.2024 14:49
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Karaman Valisi Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğünün karla mücadele sezonu açılış törenine katıldı.

Vali Çiçekli, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kış mevsiminin Karaman'da vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için ilgili tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtti.

Sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanımı ve trafik kurallarına uyması konusunda çağrıda bulunan Çiçekli, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için karayolları ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ekiplerimizin yoğun çabalarıyla bu zorlu dönemi kazasız belasız atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kulandı.

Kazımkarabekir Kaymakamı Yamakoğlu, okulları gezdi

Kazımkarabekir Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Yamakoğlu, okul ziyaretleri kapsamında İclal Karabekir Anaokulu ile Kazımkarabekir Çok Programlı Anadolu ve Meslek Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okullarda incelemelerde bulunan Yamakoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Karla Mücadele Sezonu Açıldı - Son Dakika

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