Karaman'da Kıyma Makinesine Kaptıran Kadın Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Karaman'da Kıyma Makinesine Kaptıran Kadın Tedavi Altına Alındı

Karaman\'da Kıyma Makinesine Kaptıran Kadın Tedavi Altına Alındı

Karaman'da bir fırında çalışan kadın, mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı. Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından kadın Konya'ya sevk edildi. Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.

02.05.2024 14:07
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Karaman'da elini kıyma makinesine kaptıran kadın tedavi altına alındı.

Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı.

Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Kıyma Makinesine Kaptıran Kadın Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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