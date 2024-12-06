Karaman\'da Kur\'an-ı Kerim Dağıtım Töreni

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Karaman'da, "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtım töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende, Kur'an-ı Kerim'in bir yaşam rehberi olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'i okumak kadar anlamanın ve hayata yön vermenin de büyük önem taşıdığını anlatan Çalışkan, "Gençlerimizin böyle bir projede yer alarak bu bilinçle hareket etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu değerli hediyelerin onlara rehberlik etmesini temenni ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz ise projeye katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerim, bizler için hem dünya hem de ahiret saadetinin anahtarıdır. Öğrencilerimizin bu bilinçle hareket ederek Kur'an dersini seçmiş olmaları takdire şayandır. Bu projeyle onlara en güzel rehberi sunuyoruz. Rabbim, bu emekleri boşa çıkarmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve meallerini teslim etti.