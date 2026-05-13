Karaman\'da Meydan Meşkleri Etkinliği

13.05.2026 23:35
749. Türk Dil Bayramı'nda geleneksel meşk kültürü sergilendi, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında "Meydan Meşkleri" programı düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Fatih Çıtlak ve İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.

Geleneksel meşk kültürünün sahneye taşındığı etkinlik, vatandaşların beğenisini topladı.

Programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, POMEM Müdürü Ali Haydar Kılıç, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
