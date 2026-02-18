Karaman'da Mıknatıs Yutan Çocuk Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Karaman'da Mıknatıs Yutan Çocuk Sağlığına Kavuştu

Karaman'da Mıknatıs Yutan Çocuk Sağlığına Kavuştu
18.02.2026 11:46
Bağırsağındaki iki mıknatıs başarılı bir ameliyatla çıkarılan 4 yaşındaki çocuğun sağlığı düzeldi.

Karaman'da bağırsağından iki mıknatıs çıkarılan 4 yaşındaki çocuğun, şikayetleri sona erdi.

Oğullarının mıknatıs yuttuğundan şüphelenen ailesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde bağırsağında 2 mıknatıs tespit edilen çocuk, bir süre gözetim altına alındı.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, bağırsağı tıkayan mıknatıslar çıkarıldı.

"Ölüme giden durumlara sebep olabilir"

Uysal, AA muhabirine, çocuğun 5 günlük gözetim sırasında çekilen filmlerde bağırsaktaki mıknatıslarda ilerleme görülmediğini söyledi.

Bağırsak duvarının birbirine yapışan 2 mıknatısın arasında kaldığını, bunun bağırsakta yırtılmaya neden olabileceğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Hastayı takibimize aldık ve beşinci gününde yabancı cisim halen aynı yerindeydi. Karın ağrıları artınca ve üç gündür tuvaletini yapamayınca ameliyata aldık. İnce bağırsakta birbirine yapışık iki mıknatıs vardı, bunları çıkardık. Bağırsak duvarını etkilemeye başlamıştı ama herhangi bir yırtık oluşmadan almış olmamız bizim için avantaj oldu. Burada önemli olan çocuğun çift mıknatıs yutmuş olmasıydı. Çünkü iki mıknatıs bağırsak duvarını arasına alıp bağırsakta yırtılmaya, yine karın içinde karın zar iltihabı ve karın içine bağırsak içeriğinin geçmesi gibi ölüme giden durumlara sebep olabilir. Şu an çocuğun sağlık durumu iyi."

Ailelere uyarı

Uysal, iki yaş ve üzeri çocuklarda yabancı cisim yutma şikayetleriyle sıkça karşılaşıldığını dile getirdi.

Ailelere çocuklarını gözetim altında tutma ve yabancı cisimleri ortada bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, "Çocuklarda merak duygusu iki yaşından sonra biraz fazla oluyor ve yabancı cisimleri ağızlarına götürebiliyor. Bunun sonucunda istenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Aileler bunlara dikkat etmeli. Özellikle yabancı cisimleri çocuğun ulaşabileceği yerlere koymamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karaman'da Mıknatıs Yutan Çocuk Sağlığına Kavuştu

Karaman'da Mıknatıs Yutan Çocuk Sağlığına Kavuştu
