Karaman'da minibüs çarpan Yılmaz ağır yaralandı
Karaman'da minibüs çarpan Yılmaz ağır yaralandı

21.02.2026 18:09
Karaman'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Hasan Yılmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Hasan Yılmaz (57), yaklaşık 32 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan Yılmaz, tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden karşıya geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a, Oğuzhan Pınarbaşı yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Yılmaz, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Minibüsün sürücüsü Oğuzhan Pınarbaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin yaptığı ölçümde yaralı Yılmaz'ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hasan Yılmaz, Karaman, Güncel, Son Dakika

